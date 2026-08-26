Si ton cerveau a tendance à s'emballer pour des broutilles, à imaginer dix scénarios catastrophes avant même le petit déj ou à te réveiller en pleine nuit juste pour te demander si tu as bien fermé la porte... ce livre est pour toi. L'Anxiété dédramatisée explique enfin l'anxiété sans jargon et sans te faire culpabiliser. Tu y découvriras pourquoi ton cerveau passe en mode "urgence" même quand tout va bien, comment reconnaître les différentes formes de l'anxiété, quelles stratégies mettre en place pour la prévenir et comment l'apprivoiser pour retrouver du souffle, de la clarté et un peu de paix. Pratique, bienveillant et terriblement décomplexant, ce livre te donne des outils concrets pour transformer ton quotidien : ancrage, respiration, routines apaisantes, déconstruction des idées anxiogènes, astuces anticrises... Rien de magique, juste du réel, du simple et du faisable. Quelques touches d'humour et de second degré se sont glissées à l'intérieur de cet ouvrage, parce que rire de ses angoisses, c'est déjà leur couper un peu les ailes et avancer vers le mieux-être.