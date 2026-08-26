Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'anxiété dédramatisée

Mélissa Manacorda

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Si ton cerveau a tendance à s'emballer pour des broutilles, à imaginer dix scénarios catastrophes avant même le petit déj ou à te réveiller en pleine nuit juste pour te demander si tu as bien fermé la porte... ce livre est pour toi. L'Anxiété dédramatisée explique enfin l'anxiété sans jargon et sans te faire culpabiliser. Tu y découvriras pourquoi ton cerveau passe en mode "urgence" même quand tout va bien, comment reconnaître les différentes formes de l'anxiété, quelles stratégies mettre en place pour la prévenir et comment l'apprivoiser pour retrouver du souffle, de la clarté et un peu de paix. Pratique, bienveillant et terriblement décomplexant, ce livre te donne des outils concrets pour transformer ton quotidien : ancrage, respiration, routines apaisantes, déconstruction des idées anxiogènes, astuces anticrises... Rien de magique, juste du réel, du simple et du faisable. Quelques touches d'humour et de second degré se sont glissées à l'intérieur de cet ouvrage, parce que rire de ses angoisses, c'est déjà leur couper un peu les ailes et avancer vers le mieux-être.

Par Mélissa Manacorda
Chez Piktos poche

|

Auteur

Mélissa Manacorda

Editeur

Piktos poche

Genre

Anxiété - Phobies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur L'anxiété dédramatisée par Mélissa Manacorda

Commenter ce livre

 

L'anxiété dédramatisée

Mélissa Manacorda

Paru le 26/08/2026

144 pages

Piktos poche

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487771383
9782487771383
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.