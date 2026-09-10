La dernière muse Tome 1

Elle n'aspire qu'à se venger. Il est le seul à pouvoir l'aider. Détruite. Brisée. Perdue. C'est ainsi que se sent Kataline après la violente agression qu'elle a subie, lors d'une soirée étudiante. Elle voulait vaincre sa timidité pour aller vers les autres, elle y a laissé son innocence. Depuis, elle ne vit plus, elle survit. Les années ont passé, mais sa rage et sa soif de vengeance, elles, sont restées intactes et bouillonnent encore furieusement sous sa peau. Malgré tout, son exil en France lui a permis de retrouver un semblant de vie normale. Elle s'accroche à ses études avec acharnement, déterminée à reprendre le contrôle sur sa vie. Jusqu'au jour où sa rencontre avec Rip bouleverse cet équilibre fragile. Embarquée bien malgré elle au sein de son groupe d'amis et missionnée pour réaliser un immense tatouage sur son corps, elle se retrouve à devoir supporter sa présence magnétique. Street-fighter impitoyable et superstar du campus de la prestigieuse université qu'elle fréquente, il semble cacher autant de secrets que de sombres desseins, et suscite en elle des émotions extrêmes, que la jeune femme peine à comprendre. Entre eux, tout est électrique, incontrôlable, explosif. Et bientôt, des démons bien plus féroces que ceux de son passé viendront la hanter, menaçant jusqu'à sa propre vie...