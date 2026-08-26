Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Sortir de la pensée binaire

Alex Iantaffi, Barker Barker, Meg-John Barker

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sortir de la pensée binaire vous invite à voir le monde au-delà des normes. De la diversité de genres et de sexualités aux relations romantiques, amicales ou familiales, cet ouvrage cherche à casser les mécanismes de pensées codifiés par la société, notre rapport au corps ou encore à nos émotions. Par des témoignages, des pistes de réflexion et des exercices, les auteur·e·s nous invitent à remettre en question notre vision de la société afin de combattre notre tendance à tout opposer : le soi et les autres, la norme et l'anomalie, le bien et le mal, le beau et le laid... Ces oppositions nous limitent et peuvent créer un clivage entre nous et les autres. Ce livre est une invitation à mieux comprendre le monde qui nous entoure et à le penser autrement.

Par Alex Iantaffi, Barker Barker, Meg-John Barker
Chez Piktos poche

|

Auteur

Alex Iantaffi, Barker Barker, Meg-John Barker

Editeur

Piktos poche

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sortir de la pensée binaire par Alex Iantaffi, Barker Barker, Meg-John Barker

Commenter ce livre

 

Sortir de la pensée binaire

Alex Iantaffi, Barker Barker, Meg-John Barker

Paru le 26/08/2026

328 pages

Piktos poche

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487771352
9782487771352
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.