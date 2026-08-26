Sortir de la pensée binaire vous invite à voir le monde au-delà des normes. De la diversité de genres et de sexualités aux relations romantiques, amicales ou familiales, cet ouvrage cherche à casser les mécanismes de pensées codifiés par la société, notre rapport au corps ou encore à nos émotions. Par des témoignages, des pistes de réflexion et des exercices, les auteur·e·s nous invitent à remettre en question notre vision de la société afin de combattre notre tendance à tout opposer : le soi et les autres, la norme et l'anomalie, le bien et le mal, le beau et le laid... Ces oppositions nous limitent et peuvent créer un clivage entre nous et les autres. Ce livre est une invitation à mieux comprendre le monde qui nous entoure et à le penser autrement.