Stray Kids est le groupe qui prend le monde d'assaut, et s'est imposé comme l'un des acteurs phares de la K-Pop. Leur musique, à la fois addictive et variée, repousse les limites de ce que la K-pop proposait jusqu'à présent. Grâce à ce livre, découvrez leur vaste discographie - plus de 150 chansons - analysée titre par titre. On vous dévoile les histoires et anecdotes derrière leurs plus grands succès, ainsi que leurs pépites cachées. Au fil des pages, on explore également leur implication directe dans l'écriture, l'évolution de leur " son " , et les thèmes récurrents qui définissent leur oeuvre. Derrière chaque " hit " , il y a une histoire !