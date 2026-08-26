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Stray Kids

Collectif, Abysse publishing

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Stray Kids est le groupe qui prend le monde d'assaut, et s'est imposé comme l'un des acteurs phares de la K-Pop. Leur musique, à la fois addictive et variée, repousse les limites de ce que la K-pop proposait jusqu'à présent. Grâce à ce livre, découvrez leur vaste discographie - plus de 150 chansons - analysée titre par titre. On vous dévoile les histoires et anecdotes derrière leurs plus grands succès, ainsi que leurs pépites cachées. Au fil des pages, on explore également leur implication directe dans l'écriture, l'évolution de leur " son " , et les thèmes récurrents qui définissent leur oeuvre. Derrière chaque " hit " , il y a une histoire !

Par Collectif, Abysse publishing
Chez Abysse Publishing

|

Auteur

Collectif, Abysse publishing

Editeur

Abysse Publishing

Genre

Variété internationale

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Stray Kids

Collectif, Abysse publishing

Paru le 26/08/2026

160 pages

Abysse Publishing

22,95 €

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Scannez le code barre 9782487640245
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