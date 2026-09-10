Beast & sa belle

Le conte de La Belle et la Bête revisité façon dark romance... Beast est fou de rage et de douleur. Il est arrivé trop tard pour secourir Belle pendant la fusillade de la fête étudiante. Le tueur d'élite a failli à sa promesse de la protéger. Enlevée par une dangereuse organisation criminelle qui cherche à nuire au Sword et à Kylian lui-même, la jeune femme se réveille dans une cellule aseptisée. Belle ignore tout de ses mystérieux ravisseurs. En revanche, elle sait qu'elle ne veut pas redevenir une victime. Plus jamais. Et si elle doit se transformer en prédatrice comme son oncle adoptif pour rompre cette malédiction, qu'il en soit ainsi ! De son côté, Beast est prêt à tout pour sauver la femme qu'il aime. Avec l'aide de ses agents dévoués, il se lance dans une course contre la montre afin de retrouver Belle et de détruire tous leurs ennemis jusqu'au dernier. Quitte à laisser un ténébreux sillage de sang et de mort derrière eux... Puisque la Bête aime sa Belle à en massacrer le monde entier.