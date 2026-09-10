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#Roman francophone

Beast & sa belle

Anna Triss, Triss Anna

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Le conte de La Belle et la Bête revisité façon dark romance... Beast est fou de rage et de douleur. Il est arrivé trop tard pour secourir Belle pendant la fusillade de la fête étudiante. Le tueur d'élite a failli à sa promesse de la protéger. Enlevée par une dangereuse organisation criminelle qui cherche à nuire au Sword et à Kylian lui-même, la jeune femme se réveille dans une cellule aseptisée. Belle ignore tout de ses mystérieux ravisseurs. En revanche, elle sait qu'elle ne veut pas redevenir une victime. Plus jamais. Et si elle doit se transformer en prédatrice comme son oncle adoptif pour rompre cette malédiction, qu'il en soit ainsi ! De son côté, Beast est prêt à tout pour sauver la femme qu'il aime. Avec l'aide de ses agents dévoués, il se lance dans une course contre la montre afin de retrouver Belle et de détruire tous leurs ennemis jusqu'au dernier. Quitte à laisser un ténébreux sillage de sang et de mort derrière eux... Puisque la Bête aime sa Belle à en massacrer le monde entier.

Par Anna Triss, Triss Anna
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Anna Triss, Triss Anna

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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Beast & sa belle

Anna Triss, Triss Anna

Paru le 10/09/2026

550 pages

Black Ink Editions

20,00 €

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