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#Roman jeunesse

Chercheur d'os

Michel Piquemal, Vincent Roché

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L'incroyable voyage d'un jeune Amérindien chercheur d'os, à travers les Etats-Unis, en 1865. En s'échappant de son pensionnat où il est enfermé depuis des années, Tokala, un jeune Amérindien, ne s'attend pas à vivre la plus grande aventure de sa vie. Alors qu'il voyage pour retrouver sa tribu et ses Grandes Plaines, il rencontre de véritables chercheurs d'os, ces personnes qui, au nom de la science, sont à la recherche de squelettes de dinosaures. Recueilli au sein de cette drôle de famille, Tokala va vite apprendre les ficelles du métier pour se rendre utile et aider ses trois amis. Mais dans la course à la ruée vers l'os, tous les coups sont permis, et il faudra au jeune garçon beaucoup de courage et d'inventivité pour se faire une place. Un épisode de l'histoire de la paléontologie passé à la loupe Avec sa passion pour l'Histoire, Michel Piquemal dresse ici le portrait initiatique d'un jeune Amérindien en quête de liberté... et d'os de dinosaures ! Les dinosaures, un sujet indémodable auprès des jeunes lecteurs Les dinosaures, un sujet toujours autant plébiscité par les jeunes lecteurs, qui veulent toujours plus d'informations. "Une fiction sensible qui repose sur des faits historiques documentés". La Revue des livres pour enfants

Par Michel Piquemal, Vincent Roché
Chez Editions Milan

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Auteur

Michel Piquemal, Vincent Roché

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Chercheur d'os

Michel Piquemal, Vincent Roché

Paru le 26/08/2026

144 pages

Editions Milan

9,90 €

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