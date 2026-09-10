Trois fois soif en Iran

"J'ai mis longtemps pour comprendre comment les changements sont arrivés, écrit l'iranologue français Yann Richard. J'étais là et ne voyais rien. Je ne comprenais pas. Cette immense transformation m'a fasciné, n'avais-je pas voulu ce changement du monde ? La quête religieuse avait glissé des grandes envolées mystiques vers la politique. Je crois aujourd'hui comprendre, après bien des doutes, qu'on ne se débarrasse pas de la violence avec de bons sentiments. Ouvrant les cahiers où je notais chaque jour, pendant les bouleversements de l'Iran (1977-1981), ce que j'ai vécu pendant la révolution, de cela je dois rendre compte aujourd'hui".