Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Voyage en Sardaigne

Michela Murgia, Vannina Bernard-Leoni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En Sardaigne, il y a des trous qui servent de maisons aux fées, des morts que l'on impute à des femmes vampires, des fumées sacrées qui guérissent les mauvais rêves et des eaux secrètes où la lune se reflète pour révéler l'avenir et ses illusions. Il y a des statues d'antiques guerriers, plus grands qu'aucun Sarde ne l'a jamais été? ; d'obscurs cultes de saints que les papes ont oublié de canoniser, des portes de pierre qui ouvrent sur des mondes désormais disparus, et des mers de blé loin de la mer, constellées de menhirs contre lesquels les futures mariées frottent impudiquement leur ventre dans le secret de la nuit, sous l'oeil protecteur de leurs mères et de leurs grands-mères. Ce livre est un voyage en compagnie de dix mots, dix déambulations à la recherche d'autant de lieux ? ; dix plus un. Onze étapes, car les nombres ronds ne conviennent qu'aux choses qui peuvent se comprendre une fois pour toutes. Ce n'est pas le cas de la Sardaigne, où chaque espace apparemment conquis en dissimule un autre qui ne se laisse jamais saisir immédiatement et conserve la mystérieuse virginité des choses à peine effleurées. Michela Murgia (1972-2023) est une écrivaine et intellectuelle italienne. Diplômée en théologie, activiste féministe et antifasciste, elle est une figure majeure de la nouvelle vague sarde. Elle a obtenu le prix Campiello pour son roman Accabadora et est l'autrice d'une quinzaine de livres dont Devenir fasciste, mode d'emploi, et God Save the Queer - catéchisme féministe. Voyage en Sardaigne est son second livre.

Par Michela Murgia, Vannina Bernard-Leoni
Chez Editions Eoliennes

|

Auteur

Michela Murgia, Vannina Bernard-Leoni

Editeur

Editions Eoliennes

Genre

Italie, Sicile, Sardaigne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Voyage en Sardaigne par Michela Murgia, Vannina Bernard-Leoni

Commenter ce livre

 

Voyage en Sardaigne

Michela Murgia, Vannina Bernard-Leoni

Paru le 05/10/2026

208 pages

Editions Eoliennes

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376720843
9782376720843
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.