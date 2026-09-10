En Sardaigne, il y a des trous qui servent de maisons aux fées, des morts que l'on impute à des femmes vampires, des fumées sacrées qui guérissent les mauvais rêves et des eaux secrètes où la lune se reflète pour révéler l'avenir et ses illusions. Il y a des statues d'antiques guerriers, plus grands qu'aucun Sarde ne l'a jamais été? ; d'obscurs cultes de saints que les papes ont oublié de canoniser, des portes de pierre qui ouvrent sur des mondes désormais disparus, et des mers de blé loin de la mer, constellées de menhirs contre lesquels les futures mariées frottent impudiquement leur ventre dans le secret de la nuit, sous l'oeil protecteur de leurs mères et de leurs grands-mères. Ce livre est un voyage en compagnie de dix mots, dix déambulations à la recherche d'autant de lieux ? ; dix plus un. Onze étapes, car les nombres ronds ne conviennent qu'aux choses qui peuvent se comprendre une fois pour toutes. Ce n'est pas le cas de la Sardaigne, où chaque espace apparemment conquis en dissimule un autre qui ne se laisse jamais saisir immédiatement et conserve la mystérieuse virginité des choses à peine effleurées. Michela Murgia (1972-2023) est une écrivaine et intellectuelle italienne. Diplômée en théologie, activiste féministe et antifasciste, elle est une figure majeure de la nouvelle vague sarde. Elle a obtenu le prix Campiello pour son roman Accabadora et est l'autrice d'une quinzaine de livres dont Devenir fasciste, mode d'emploi, et God Save the Queer - catéchisme féministe. Voyage en Sardaigne est son second livre.