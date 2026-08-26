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#Bande dessinée jeunesse

Après la pluie

Adélina Lauruol

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Fraîchement entrée en première année de prépa littéraire, Justine doit se surpasser pour tenir le rythme infernal de sa promo, alors qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie. Heureusement, elle n'est pas seule, grâce au soutien indéfectible de sa meilleure amie Salomé. Mais quand cette dernière lui reproche injustement ses absences et son manque de disponibilité dus à ses études, Justine ne sait plus très bien si elle peut compter sur leur amitié. L'incompréhension fait rapidement place à la frustration et à la colère, et un fossé irréversible se creuse entre les deux amies. Justine se sent sombrer. Arrivera-t-elle à sauver son amitié avec Salomé, peut-être à jamais bouleversée ? Tout ça en tenant le rythme effréné de la prépa ? Bienvenue dans les méandres du début de la vie d'adulte ! La complexité des ruptures amicales Adélina Lauruol dépeint avec justesse les ruptures amicales, une expérience universelle, douloureuse et souvent minimisée. Un roman fort et profond sur les chemins qui se séparent contre notre gré. Un roman réaliste sur la santé mentale des étudiants, entre Clara Héraut et Pauline Bilisari Une description réaliste de la charge mentale des étudiants, souvent perdus entre réussir leurs études, trouver ce qu'ils veulent faire de leur vie, et maintenir le contact avec leur entourage.

Par Adélina Lauruol
Chez Editions Milan

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Auteur

Adélina Lauruol

Editeur

Editions Milan

Genre

Romans, témoignages & Co

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Après la pluie

Adélina Lauruol

Paru le 26/08/2026

336 pages

Editions Milan

18,90 €

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