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Pompiers et secouristes en questions

Anne Blanchard, Coffee time Da

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Un livre documentaire mêlant photos et illustrations réalistes pour tout connaître des pompiers et des secouristes : leurs rôles, les différents corps de métiers qu'ils recouvrent, les numéros d'urgence et les gestes qui sauvent en attendant les secours... Seize questions pour tout savoir sur les pompiers et les secouristes Qu'est-ce qu'un secouriste ? Qui répond aux numéros d'urgence ? Les pompiers ne font-ils qu'éteindre les incendies ? Comment fonctionne une caserne de pompiers ? Comment les pompiers se protègent-ils ? Pourquoi y a-t-il de plus en plus de feux de forêts ? L'ambulancier est-il un secouriste ? Quelle est la différence entre les policiers et les gendarmes ? Comment les secouristes interviennent-ils pour un accident de la route ? Sur quels types d'accidents les sauveteurs en mer agissent-ils ? Comment est-on secouru en montagne ? Comment les chiens peuvent-ils aider les secouristes ? Peut-on être sauvé par un hélicoptère ? Quand les secouristes de l'armée sont-ils appelés ? Existe-t-il des robots secouristes ? Peux-tu apprendre les gestes de premiers secours ? Deux façons d'explorer une thématique La collection " Topic " propose deux manières de plonger dans l'information : en suivant l'ordre des pages, ou en piochant parmi les pictos présentés au début du livre. Envie de savoir de quoi parle le picto " animaux secouristes" ? Rendez-vous aux pages indiquées !

Par Anne Blanchard, Coffee time Da
Chez Editions Milan

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Auteur

Anne Blanchard, Coffee time Da

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

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Pompiers et secouristes en questions

Anne Blanchard, Coffee time Da

Paru le 26/08/2026

40 pages

Editions Milan

9,20 €

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Scannez le code barre 9782408066437
9782408066437
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