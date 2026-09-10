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Les Enquêtes d'Etsy Westbrooke - Bienvenue à Dunley !

Lydie Blaizot

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Un roman Cosy crime avec 4 enquêtes mettant en scène une inspectrice piquante et malicieuse et offrant des récits bien rythmés avec une touche d'humour et de légèreté. 1. L'Horloger indélicat : Fraîchement installée dans son cottage, l'enquêtrice Etsy Westbrooke se retrouve vite avec un cadavre sur les bras : l'horloger de Barstow vient d'être assassiné. Elle et son constable James Argrove ne sont pas au bout de leurs peines : tout le monde semble détester la victime... 2. L'étrange M. Finley : Poppy, la grand-mère d'Etsy, a un nouveau colocataire bien mystérieux. Lorsqu'il est victime d'une agression, il devient clair qu'il ne pourra pas échapper à son passé. Tout se complique lorsque le coupable est retrouvé empoisonné. 3. Le Pendu de Wickfield : Un fantôme rôde au village de Wickfield. L'âme d'un criminel autrefois pendu aurait été réveillée par les velléités d'un promoteur peu scrupuleux. L'affaire prend une tournure macabre quand ledit promoteur est retrouvé mort. 4. Le Bon Repos : Quel charmant hôtel que le Bon Repos ! Ses chalets en bois, son cadre idyllique, son client retrouvé mort dans son jacuzzi... Chargée de l'enquête, Etsy se heurte au mutisme du personnel. Qu'à cela ne tienne ! Poppy jouera les agents infiltrés...

Par Lydie Blaizot
Chez Incartade(s) éditions

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Auteur

Lydie Blaizot

Editeur

Incartade(s) éditions

Genre

Romans policiers

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Les Enquêtes d'Etsy Westbrooke - Bienvenue à Dunley !

Lydie Blaizot

Paru le 10/09/2026

312 pages

Incartade(s) éditions

8,95 €

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