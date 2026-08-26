Athéna, déesse guerrière

Découvre les principaux mythes autour d'Athéna, la déesse guerrière : sa naissance du crâne de Zeus, le défi de la ville d'Athènes, Arachné, ou encore l'aide qu'elle apporte aux héros... Des références mythologiques incontournables Cet ouvrage fait découvrir aux jeunes enfants dès 3 ans la célèbre déesse Athéna. La narration présente les attributs et les mythes les plus connus de la déesse de la sagesse et de la guerre : sa naissance du crâne de Zeus, le défi de la ville d'Athènes, Arachné, ou encore l'aide qu'elle apporte aux héros. Un documentaire narratif Grâce à la narration, l'enfant apprend du vocabulaire "mine de rien" : qu'est-ce que la pomme de la discorde ? D'où vient son surnom "Pallas" ? L'information passe aussi par de la culture générale en lien avec le mythe, les principales légendes autour de la déesse Athéna. Chaque terme compliqué est expliqué par son contexte ou dans le corps du texte. Avec un arbre généalogique de la déesse pour mieux comprendre les liens entre les personnages, une page d'ouverture pour mettre en contexte le mythe et une page de conclusion qui raccroche le texte au quotidien des enfants !