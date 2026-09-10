La Furie et la Loi est un thriller percutant qui se lit comme on regarde un film d'action. David Chavez était l'étoile montante de la brigade de répression du banditisme, jusqu'à ce qu'il commette l'erreur qui a brisé sa carrière : laisser filer Franck Copley et son gang de braqueurs. Une seule faute. Douze ans de culpabilité. Aujourd'hui, Franck reprend du service. Il reforme une équipe et renoue avec ses braquages millimétrés : spectaculaires, sans effusion de sang, fidèles à son code d'honneur. David se lance immédiatement sur ses traces, et il ne le laissera pas s'échapper une deuxième fois. Mais bientôt la situation dérape : des cadavres atrocement mutilés jalonnent la piste du gang. Ces meurtres transforment le duel attendu en course contre la montre. Partagés entre revanche et rédemption, jusqu'où David et Franck sont-ils prêts à aller pour atteindre leurs objectifs ? Après avoir été tour à tour DJ, boxeur, journaliste et rédacteur en chef, Mikis FZ se consacre depuis plus d'une décennie à l'écriture et au cinéma. La Furie et la Loi est son premier roman. "Un premier roman qui déboîte ! " Niko Tackian Après avoir été tour à tour DJ, boxeur, journaliste et rédacteur en chef, Mikis FZ se consacre depuis plus d'une décennie à l'écriture et au cinéma. La Furie et la Loi est son premier roman.