Tes lettres

Depuis que Sori a changé de lycée, elle n'ose plus parler aux autres. Harcelée dans son ancien établissement scolaire, elle pensait pouvoir enfin se faire de nouveaux amis. Mais l'adolescente est toujours traumatisée et peine à aller vers les autres. Alors qu'elle souffre de sa solitude, elle trouve une lettre anonyme collée sous son bureau. Les mots qui y sont écrits la touche instantanément. Sa curiosité piquée, elle se lance alors dans un jeu de piste dans tout l'établissement en espérant trouver l'identité de l'auteur. Rapidement, elle tombe sur un nom : Heo-Yon, un étudiant ayant quitté soudainement le lycée. Elle poursuit ses recherches et fait la connaissance de Dong-Sun, un ami de Heo-Yon. Lui aussi se sent seul et abandonné depuis le départ de son ami. Unis par une même solitude, Sori et Dong-Sun se soutiennent et s'entraident afin de reprendre confiance en eux. Ensemble, ils se lanceront à la recherche des dernières lettres, dans l'espoir de comprendre ce qui est vraiment arrivé à leur cher Heo-Yon. Des sujets importants dans la même veine que Le Château solitaire dans le miroir Une histoire touchante dans un lycée coréen, qui met à l'honneur des thématiques importantes telles que le harcèlement et la maladie. La bienveillance et la profonde amitié qui lient Sori, Dong-Sun et Heo-Yon leur permettront d'aller au-delà des problèmes qu'ils rencontreront. Un roman graphique coréen aux illustrations réconfortantes Les illustrations et le scénario de ce roman graphique nous plongent avec douceur dans un lycée de campagne coréenne, et nous emportent tout droit dans la quête aux lettres de Sori, Dong-Sun et Heo-Yon.