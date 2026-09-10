Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

The Queen

Etienne Chilot, Nicolas Personne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De son enfance sous le règne de George V à sa dernière audience avec Liz Truss en 2022, Elizabeth II a incarné un pouvoir inédit, fondé sur la neutralité politique, la représentation diplomatique et l'usage d'un soft power discret mais constant. Devenue reine par devoir, elle monte sur le trône d'un Royaume-Uni engagé dans la reconstruction d'après-guerre et la fin progressive de son empire. A travers cent dates clés, cet ouvrage retrace un règne exceptionnel par sa durée, mais surtout par sa capacité d'adaptation. Couronnement télévisé, décolonisation, guerres périphériques, scandales familiaux, construction européenne, crises constitutionnelles : la monarchie britannique traverse les bouleversements du second XXe siècle et du début XXIe siècle sans rupture institutionnelle majeure. De l'abdication d'Edward VIII à l'exil du prince Harry, de l'émergence du Commonwealth à la crise du Brexit, de ses entretiens avec Winston Churchill, Margaret Thatcher ou encore Boris Johnson à ses relations avec les grands de ce monde comme le général de Gaulle, John F. Kennedy et Nelson Mandela, de sa rencontre avec Marilyn Monroe à la mort tragique de Lady Diana, de la Seconde Guerre mondiale à la pandémie de Covid-19, ce livre met en perspective les grands événements politiques, sociaux et médiatiques qui ont façonné son règne. Plus qu'une biographie, cette chronologie commentée raconte comment une vie ordinaire, soumise à une destinée extraordinaire, est devenue l'un des plus puissants symboles de stabilité, de continuité et de mémoire collective de notre époque. Publié à l'occasion du centenaire de la naissance de la Reine, ce livre rend hommage à l'une des figures monarchiques les plus marquantes de l'histoire du monde.

Par Etienne Chilot, Nicolas Personne
Chez Le Charmoiset (Editions)

|

Auteur

Etienne Chilot, Nicolas Personne

Editeur

Le Charmoiset (Editions)

Genre

Royaume-Uni

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Queen par Etienne Chilot, Nicolas Personne

Commenter ce livre

 

The Queen

Etienne Chilot, Nicolas Personne

Paru le 10/09/2026

200 pages

Le Charmoiset (Editions)

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782372890359
9782372890359
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.