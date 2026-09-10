De son enfance sous le règne de George V à sa dernière audience avec Liz Truss en 2022, Elizabeth II a incarné un pouvoir inédit, fondé sur la neutralité politique, la représentation diplomatique et l'usage d'un soft power discret mais constant. Devenue reine par devoir, elle monte sur le trône d'un Royaume-Uni engagé dans la reconstruction d'après-guerre et la fin progressive de son empire. A travers cent dates clés, cet ouvrage retrace un règne exceptionnel par sa durée, mais surtout par sa capacité d'adaptation. Couronnement télévisé, décolonisation, guerres périphériques, scandales familiaux, construction européenne, crises constitutionnelles : la monarchie britannique traverse les bouleversements du second XXe siècle et du début XXIe siècle sans rupture institutionnelle majeure. De l'abdication d'Edward VIII à l'exil du prince Harry, de l'émergence du Commonwealth à la crise du Brexit, de ses entretiens avec Winston Churchill, Margaret Thatcher ou encore Boris Johnson à ses relations avec les grands de ce monde comme le général de Gaulle, John F. Kennedy et Nelson Mandela, de sa rencontre avec Marilyn Monroe à la mort tragique de Lady Diana, de la Seconde Guerre mondiale à la pandémie de Covid-19, ce livre met en perspective les grands événements politiques, sociaux et médiatiques qui ont façonné son règne. Plus qu'une biographie, cette chronologie commentée raconte comment une vie ordinaire, soumise à une destinée extraordinaire, est devenue l'un des plus puissants symboles de stabilité, de continuité et de mémoire collective de notre époque. Publié à l'occasion du centenaire de la naissance de la Reine, ce livre rend hommage à l'une des figures monarchiques les plus marquantes de l'histoire du monde.