Philo Tle générale

Pour réussir l'épreuve de Philo du bac 2027 ! - des sujets corrigés - des conseils de méthode - des fiches mémo couvrant toutes les notions - des vidéos Le succès assuré en 3 étapes ! 1. Comprendre l'épreuve, s'approprier les méthodes Des conseils de méthode et sujets traités pas à pas pour comprendre comment faire une dissertation et une explication de texte en Philo. 2. S'entraîner sur chaque notion du programme Des fiches mémo pour réviser l'essentiel et 34 sujets guidés : une dissertation et une explication de texte sur chacune des 17 notions du programme de Philo. 3. Préparer l'écrit dans la dernière ligne droite Le jour J approche : c'est le moment de réviser à l'aide des vidéos et des sujets complets de la session 2026, pour se mettre dans les conditions de l'examen. En plus, avec l'achat de l'ouvrage, un abonnement gratuit au site de révision http : //www. annabac. com (Lien -> http : //www. annabac. com/) : fiches et vidéos de cours, quiz, sujets corrigés...