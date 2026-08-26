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#Roman francophone

Les Farceurs

Stanislas Cotton, Evelyne Guzy

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Issu d'une famille précaire éloignée de l'univers artistique, rien ne laissait penser qu'un jour, le hasard poserait un nez rouge sur le visage d'enfant de César , ainsi renaîtra-t-il en Clod. Longtemps, il taira cette vocation, puis, initié au métier par un ancien, Clod assumera son destin, la légèreté animant chacun de ses actes, il deviendra l'emblématique clown du cirque Orion. Jusqu'à ce que le bruit des bottes résonne sous le chapiteau. Porté par son amour de la liberté, Clod dégainera sa meilleure arme, le rire. Mais une dictature peut-elle ignorer le rôle révélateur et déstabilisant de l'A rt ? Un roman profond et facétieux qui nous plonge dans la vie et l'esprit du cirque, sa tradition et son amour de la transmission. Comédien de formation, Stanislas Cotton est auteur dramatique et romancier. Il a obtenu de nombreux prix pour son théâtre, généralement publié chez Lansman. D'abord édité par Luce Wilquin, puis par Murmures des soirs, il a rejoint aujourd'hui les Editions Edern.

Par Stanislas Cotton, Evelyne Guzy
Chez Edern Editions

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Auteur

Stanislas Cotton, Evelyne Guzy

Editeur

Edern Editions

Genre

Littérature française

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Les Farceurs

Stanislas Cotton, Evelyne Guzy

Paru le 23/09/2026

286 pages

Edern Editions

22,00 €

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