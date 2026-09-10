"Tenter de définir le cabaret, c'est souvent courir après quelque chose qui se dérobe. Non pas parce qu'il manquerait de contours, mais parce qu'il refuse d'être tenu par des frontières stables. On cherche à le répertorier, à le caractériser, à dire ce qu'il est, ou plus souvent ce qu'il n'est pas. Mais ça échappe. Et si ça échappe, c'est justement parce que le cabaret fuit les définitions. Il revendique un positionnement en dehors des classifications. On ne le saisit pas par ce qui l'encadre, mais par ce qui le met en mouvement". Une plongée audacieuse dans l'univers en perpétuelle métamorphose du cabaret contemporain nous est proposée à travers soixante photographies de Frédéric Stucin, accompagnées d'un texte inédit de Camille Paillet. Lieux mythiques et réinventés, portraits de créatures et personnages se suivent et s'entremêlent, nous imprégnant de cette atmosphère onirique et insaisissable qui fait la particularité du cabaret, où un autre rapport au monde est possible.