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Conversations écologiques - L'écologie intégrale au fil de l'année liturgique

Fabien Revol, Revol Revol

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Dans la continuité des méditations des évangiles des dimanches des années A, B et C de l'année liturgique, Fabien Revol propose dans ce quatrième tome une méditation des évangiles des solennités, des fêtes, des mémoires du Seigneur et de la bienheureuse Vierge Marie sous l'angle de l'écologie intégrale développée dans la lettre encyclique Laudato si : Les orthodoxes ont placé la journée de prière pour la sauvegarde de la création le premier septembre, premier jour de leur calendrier liturgique. Jour qui fait mémoire de la création du monde. Le calendrier liturgique catholique commence au premier dimanche de l'Avent temps liturgique qui nous invite à " veiller et à prier ". Or le déploiement de l'écologie intégrale, en ces temps troublés, correspond à cette invitation à " veiller ". Face aux périls qui menacent la planète, on peut se demander pourquoi l'homme est-il devenu un prédateur de la création plutôt que son gardien. La clameur de la terre et la clameur des pauvres s'élèvent auprès du Seigneur pour supplier l'intervention divine, de façon similaire à la prière liturgique. C'est pourquoi l'auteur a eu l'idée de nous proposer ces méditations centrées sur la mise en oeuvre de l'écologie intégrale, éclairée par les textes du temps liturgique. Ceux-ci revêtent ainsi une nouvelle dimension prophétique en éclairant les enjeux de notre temps. En écoutant sous cet angle la parole de Dieu, l'Esprit peut ainsi renouveler nos coeurs et nous conduire à cette conversion écologique qui nécessite notre engagement. Telle est notre vocation de chrétien et notre mission.

Par Fabien Revol, Revol Revol
Chez Editions Peuple Libre

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Auteur

Fabien Revol, Revol Revol

Editeur

Editions Peuple Libre

Genre

Vie chrétienne

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Conversations écologiques - L'écologie intégrale au fil de l'année liturgique

Fabien Revol, Revol Revol

Paru le 10/09/2026

242 pages

Editions Peuple Libre

18,50 €

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