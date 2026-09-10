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Petit traité du (bon) pain

Agrech Martine, Martine Agrech

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Alors que les histoires de l'homme et du pain se croisent depuis plus de 5 000 ans, et que les ouvrages qui leur sont consacrés occuperaient des rayons entiers dans une grande bibliothèque, est-il encore légitime ou opportun de traiter du pain ? Et qui plus est, du bon pain ? Oui, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est un bon pain si l'on n'a pas d'abord quelques connaissances sur l'histoire du pain, son origine et sa valeur sociale. Oui, parce que, indépendamment des goûts de chacun, un bon pain répond à des règles précises, peu nombreuses mais incontournables pour un pain aux véritables qualités nutritives. Oui, aussi, parce qu'entre les méthodes traditionnelles d'hier et celles d'aujourd'hui, un choix s'impose pour faire du bon pain. Oui, encore, parce que le bon pain peut se décliner de nombreuses manières (y compris sans gluten), reflétant l'infinie variété du pain. Oui, enfin, parce que pour apprécier toutes les facettes du pain – gourmandes mais aussi culturelles ! –, un tour d'horizon dans le vocabulaire du pain apporte un supplément de saveur. Pour Martine Agrech, née dans une famille d'agriculteurs céréaliers du Sud-Ouest, le pain mérite une attention toute particulière dans notre alimentation. Soucieuse de partager ses recherches et son expérience dans ce domaine, elle propose avec ce "Petit traité du (bon) pain" une approche à la fois historique, pratique et culturelle – idéal pour comprendre les enjeux du bon pain.

Par Agrech Martine, Martine Agrech
Chez Editions Le Sureau

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Auteur

Agrech Martine, Martine Agrech

Editeur

Editions Le Sureau

Genre

Pain

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Petit traité du (bon) pain

Agrech Martine, Martine Agrech

Paru le 10/09/2026

160 pages

Editions Le Sureau

18,00 €

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