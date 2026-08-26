Scorched Earth

Le grand final de Dark Shores, la saga de Fantasy romantique incontournable de Danielle L. Jensen ! Lydia et Killian ont échappé aux griffes de l'ennemi, et se lancent dans une course effrénée pour vaincre la bourbe. Alors que Lydia lutte contre elle-même et l'influence du Corrupteur, Killian doit retrouver la reine pour laquelle ils ont pris tous les risques et remporter une bataille qui ne se jouera pas par les armes. Teriana et Marcus ont évité de peu l'assassinat. Teriana, en quête d'alliés pour sauver les Maarins emprisonnés, se retrouve obligée de passer un dangereux marché avec l'Empire. Quant à Marcus, dévoré par la culpabilité de ses crimes, il s'embarque dans une campagne ambitieuse pour sauver ceux qu'il a condamnés. Entre la bourbe qui dévore tout sur son passage et un Empire toujours plus écrasant, Reath est au bord du gouffre. Pour libérer tous ses peuples opprimés, il faudra consentir aux sacrifices les plus cruels... " Absolument impossible à reposer ! Dark Shores a tout ce que je recherche dans un roman de Fantasy : un monde original et nuancé, une galerie de personnages complexes et une intrigue pleine d'audace. J'en ai aimé chaque mot. " Sarah J. Maas