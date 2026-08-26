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Party Boy Kongming! Tome 8

Ryo Ogawa, Yûto Yotsuba, Yûto Yotsuba

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Qui remportera la victoire ? La rue commerçante de Kiyamachi menée par Kongming ou bien celle de Kamogawa invaincue depuis des années ? Les résultats du concours de spectacle de Kyoto sont sur le point d'être annoncés ! En outre, ce concours a permis à Eiko de progresser encore davantage et la jeune fille est bien décidée à faire face à sa mère Shôko. Retour ensuite à Tokyo où un producteur d'une grande maison de disques se montre devant Eiko...

Par Ryo Ogawa, Yûto Yotsuba, Yûto Yotsuba
Chez Noeve

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Auteur

Ryo Ogawa, Yûto Yotsuba, Yûto Yotsuba

Editeur

Noeve

Genre

Seinen/Homme

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Party Boy Kongming! Tome 8

Ryo Ogawa, Yûto Yotsuba, Yûto Yotsuba

Paru le 16/10/2026

196 pages

Noeve

8,95 €

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