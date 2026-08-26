Party Boy Kongming! Tome 8

Qui remportera la victoire ? La rue commerçante de Kiyamachi menée par Kongming ou bien celle de Kamogawa invaincue depuis des années ? Les résultats du concours de spectacle de Kyoto sont sur le point d'être annoncés ! En outre, ce concours a permis à Eiko de progresser encore davantage et la jeune fille est bien décidée à faire face à sa mère Shôko. Retour ensuite à Tokyo où un producteur d'une grande maison de disques se montre devant Eiko...