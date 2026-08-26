Baki Gaiden: Scarface Tome 1

Le plus puissant bastonneur de l'Histoire : Kaoru Hanayama ! Véritable monument du manga de baston, Baki fait bouillonner le sang avec ses affrontements d'une intensité rare. Dans cet univers peuplé de combattants hors normes, un homme lutte seul. Doté de poings d'acier et d'une force surhumaine, il fascine par son aura et incarne une virilité brute. Ni lutteur ni maître d'arts martiaux, c'est un bastonneur, et peut-être le plus grand de tout le Japon. Son nom est... Kaoru Hanayama ! Découvrez la légende de l'homme aux poings invincibles !