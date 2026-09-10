L'Epine et l'oeillet

Né dans un camp de réfugiés de Gaza au lendemain de la Nakba, Ahmad grandit dans un monde traversé par l'exil, l'occupation et les bouleversements de l'histoire palestinienne. Entre fidélités familiales, éveil politique, amitiés, amours et clandestinité, son destin se confond peu à peu avec celui de tout un peuple. Ecrit en prison par Yahya Sinwar, L'Epine et l'Oillet mêle roman, mémoire et fresque historique dans une plongée saisissante au coeur de la société palestinienne des années 1960 aux années 2000. A travers une galerie de personnages profondément humains, l'auteur raconte la vie quotidienne à Gaza, les fractures politiques, la résistance, les trahisons, mais aussi les espoirs et les liens qui subsistent malgré la guerre. Ouvre majeure de la littérature palestinienne contemporaine, ce récit puissant et incarné offre un regard rare de l'intérieur sur plusieurs décennies d'histoire palestinienne.