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Mon 1er Atlas Monde

Bruno Wennagel, Mathieu Ferret

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Tu connais sûrement de nombreux pays à travers le monde... Mais sais-tu qu'il en existe 197, qui sont tous plus étonnants les uns que les autres ? Viens, nous t'emmenons en balade aux quatre coins du globe ! De l'Inde au Brésil, en passant par le Togo, l'Espagne et l'Australie, nous allons découvrir des villes et des villages chargés d'histoire, des plats nationaux savoureux, des traditions surprenantes et des personnages emblématiques !

Par Bruno Wennagel, Mathieu Ferret
Chez Quelle histoire

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Auteur

Bruno Wennagel, Mathieu Ferret

Editeur

Quelle histoire

Genre

Atlas

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Mon 1er Atlas Monde

Bruno Wennagel, Mathieu Ferret

Paru le 26/08/2026

234 pages

Quelle histoire

21,90 €

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Scannez le code barre 9782386143939
9782386143939
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