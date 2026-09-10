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#Roman jeunesse

L'ïle de l'homme volant

Jean-Sébastien Blanck, Jonathan Bousmar

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Inspiré par les récits de voyages en mer du XVIIIe et XIXe mais aussi par les plus célèbres romans d'aventures (Jules Verne, Daniel Defoe, Stevenson), ce roman de Jean-Sébastien Blanck, illustré par Jonathan Bousmar, nous plonge dans un fabuleux voyage autour du monde à la fin du XVIIIe. Mêlant l'aventure, l'exotisme et l'extravagance d'un baron de Munchausen, le narrateur raconte son odyssée et son naufrage sur une île peuplée de créatures hybrides, mi humaines, mi animales. Ce livre de 168 pages illustrées constitue le premier volet d'une série "Les Voyages des illustres Arlequin et Polichinelle. Le second volet, Le Trésor de Golkonda, paraitra en mars 2027. Tous deux peuvent être lus par un lecteur dès 11 ans. Chaque volume, au format des romans de la collection Hetzel, est relié et doré sur tranche, à la manière des beaux livres du XIXe.

Par Jean-Sébastien Blanck, Jonathan Bousmar
Chez Alzabane (Editions)

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Auteur

Jean-Sébastien Blanck, Jonathan Bousmar

Editeur

Alzabane (Editions)

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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L'ïle de l'homme volant

Jean-Sébastien Blanck, Jonathan Bousmar

Paru le 10/09/2026

168 pages

Alzabane (Editions)

27,00 €

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Scannez le code barre 9782359200218
9782359200218
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