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Derrière les portes de la loi

Corentin Durand

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Jamais il n'y a eu autant de personnes incarcérées en France qu'aujourd'hui. Face à cette expansion punitive, à la surpopulation qu'elle engendre et aux conditions de vie et de travail qu'elle détériore, le respect du droit se voit tour à tour érigé en garant de sa légitimité et en rempart contre ses abus. Corentin Durand explore cette tension entre la place croissante du droit en prison et la violence de l'incarcération, à partir d'une enquête au plus près des échanges quotidiens entre prisonniers et agents pénitentiaires. Il y décrit la complexité des relations interpersonnelles, l'omniprésence des procédures écrites, la crainte des recours juridiques et l'asymétrie radicale entre ceux qui gardent et ceux qui sont gardés. Ce livre propose une analyse inédite de l'expérience carcérale, marquée non seulement par les souffrances de l'enfermement et de la promiscuité, mais aussi par une confrontation anormalement dense à l'Etat, entre arbitraire personnel et distance bureaucratique. La violence ne se cache pas uniquement dans les interstices des règles institutionnelles : elle se niche au coeur même des procédures, à l'ombre, mais aussi à l'abri du droit. S'ouvre ainsi une réflexion, aujourd'hui essentielle, sur la manière dont le respect formel du droit peut s'accommoder, voire rendre possible, une pratique autoritaire du pouvoir.

Par Corentin Durand
Chez Centre National de la Recherche Scientifique

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Auteur

Corentin Durand

Editeur

Centre National de la Recherche Scientifique

Genre

Institutions judiciaires

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Derrière les portes de la loi

Corentin Durand

Paru le 10/09/2026

400 pages

Centre National de la Recherche Scientifique

26,00 €

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Scannez le code barre 9782271141651
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