Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Bloom Tome 11

Saka Mikami

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Rintarô Tsumugi, un élève au lycée public pour garçons de Chidori, réputé n'accueillir que des cancres, est tombé amoureux de Kaoruko Waguri, qui fréquente un établissement pour filles de bonne famille, Kikyô. Plusieurs mois se sont écoulés depuis l'été où le couple s'est déclaré sa flamme, et Rintarô a même annoncé à sa famille que Kaoruko était offi ciellement sa petite amie. C'est maintenant l'automne, et plusieurs événements s'apprêtent à avoir lieu : les voyages scolaires des deux lycées, mais aussi la visite surprise du grand frère de Rintarô ! Roméo et Juliette moderne, référence incontournable au Japon, Bloom est une vraie pépite de comédie et d'émotions !

Par Saka Mikami
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Saka Mikami

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bloom Tome 11 par Saka Mikami

Commenter ce livre

 

Bloom Tome 11

Saka Mikami trad. Manon Debienne, Sayaka Okada

Paru le 26/08/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384967117
9782384967117
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.