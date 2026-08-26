Bloom Tome 11

Rintarô Tsumugi, un élève au lycée public pour garçons de Chidori, réputé n'accueillir que des cancres, est tombé amoureux de Kaoruko Waguri, qui fréquente un établissement pour filles de bonne famille, Kikyô. Plusieurs mois se sont écoulés depuis l'été où le couple s'est déclaré sa flamme, et Rintarô a même annoncé à sa famille que Kaoruko était offi ciellement sa petite amie. C'est maintenant l'automne, et plusieurs événements s'apprêtent à avoir lieu : les voyages scolaires des deux lycées, mais aussi la visite surprise du grand frère de Rintarô ! Roméo et Juliette moderne, référence incontournable au Japon, Bloom est une vraie pépite de comédie et d'émotions !