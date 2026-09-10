Derrière les lourdes portes de l'institut St Mary, on n'étudie pas seulement le passé, on le visite ! Derrière la façade très académique de l'institut St Mary, les équipes d'historiens, de techniciens, de chercheurs ont découvert le secret du voyage dans le temps. Ici, on n'étudie pas seulement le passé, on le visite... Rattachée à la Police du Temps pour traquer le maléfique Clive Ronan, Madeleine Maxwell est loin de St Mary. La vie dans le futur a ses avantages, mais ça ne dure pas longtemps. Un dysfonctionnement de la Carte temporelle révèle le chaos au XVIe siècle où la mauvaise reine Tudor monte sur le trône. L'Histoire s'emballe, une équipe de St Mary est dans la ligne de tir et Max doit intervenir. Vous savez ce qu'on dit, " haut les coeurs ! ", mais prévoyez le pire.