La Vie est un rêve

Le Havre, hiver 1870. Edmond Dutilleul mène une existence dorée et vide, se reposant sur la prospérité du négoce familial. Un jour, sa négligence provoque un drame qui le confronte brutalement à la vacuité de sa vie. Poussé par la culpabilité et le désir de rédemption, il se lance dans un projet audacieux : créer Le Flambeau des Dames, un journal féminin révolutionnaire. C'est alors qu'il rencontre Camille, jeune femme indépendante et engagée, qui bouleverse toutes ses certitudes. Lorsque la guerre franco-prussienne éclate, le dandy insouciant doit choisir : rester spectateur de sa propre existence ou enfin lui donner un sens. Née en 1956, Brigite Piedfert est une romancière normande.