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#Roman francophone

La Vie est un rêve

Brigite Piedfert

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Le Havre, hiver 1870. Edmond Dutilleul mène une existence dorée et vide, se reposant sur la prospérité du négoce familial. Un jour, sa négligence provoque un drame qui le confronte brutalement à la vacuité de sa vie. Poussé par la culpabilité et le désir de rédemption, il se lance dans un projet audacieux : créer Le Flambeau des Dames, un journal féminin révolutionnaire. C'est alors qu'il rencontre Camille, jeune femme indépendante et engagée, qui bouleverse toutes ses certitudes. Lorsque la guerre franco-prussienne éclate, le dandy insouciant doit choisir : rester spectateur de sa propre existence ou enfin lui donner un sens. Née en 1956, Brigite Piedfert est une romancière normande.

Par Brigite Piedfert
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Brigite Piedfert

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

XIXe siècle

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La Vie est un rêve

Brigite Piedfert

Paru le 26/08/2026

324 pages

Editions de la Loupe

24,00 €

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