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#Bande dessinée jeunesse

A Game of Scandal

Laura Wood

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Quand Les chroniques de Bridgerton rencontrent Enola Holmes : découvrez la Volière, un groupe de femmes intrépides prêtes à tout pour changer le monde ! Felicity Vane est peut-être un génie des mathématiques, mais elle a du mal à faire comprendre à sa famille ses ambitions académiques. Alors que sa première saison mondaine approche à grands pas, il est peut-être temps pour elle de prendre les choses en main. S'infiltrer dans le monde glamour du Lucky Penny et gagner ses frais universitaires à une partie de cartes pourrait être le plan parfait. Si seulement Ash, le propriétaire frustrant de beauté, ne venait pas s'en mêler en l'accusant de tricherie. Felicity se retrouve alors plongée dans la dernière enquête de la Volière, un groupe d'enquêtrices intrépides et secrètes, et prise dans un dangereux jeu du chat et de la souris avec le pire méchant qu'elles aient jamais affronté. Avec des enjeux aussi importants, Felicity ne peut pas se permettre de perdre, mais alors qu'elle et Ash s'enfoncent de plus en plus dans un monde de complots criminels, est-elle également en train de jouer avec son coeur ?

Par Laura Wood
Chez Pocket

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Auteur

Laura Wood

Editeur

Pocket

Genre

Romans, témoignages & Co

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A Game of Scandal

Laura Wood

Paru le 10/09/2026

448 pages

Pocket

18,90 €

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Scannez le code barre 9782266360883
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