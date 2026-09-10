Créez des mondes miniatures en 3D ! Les stickers book cosy : une tendance régressive au succès croissant ! Nouvelle collection avec 10 scènes et 20 planches de stickers originaux à agencer Avec pages détachables Ouvrez ce joli carnet cosy relié et découvrez : - 10 scènes imprimées sur papier épais, à détacher - 20 planches avec des mini stickers, sur fond transparent pour décorer les fonds Les modèles des scènes cozy finalisées pour vous guider Choisissez votre planche et décorez-la avec vos mini stickers pour construire une adorable scène en 3D ! Food truck où se régaler comme aux Etats-Unis, mini marché d'hiver qui sent bon le chocolat chaud, mini pique-nique à l'ambiance champêtre... assemblez ces jolies scènes une à une et animez-les avec d'adorables animaux cosy !