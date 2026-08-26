Pourquoi vivons-nous ? Cette question, aussi ancienne que l'humanité, résonne aujourd'hui avec une urgence nouvelle. Dans un monde en mutation, secoué par des crises et des bouleversements, chacun de nous cherche un sens, une direction, une lumière. Ce livre est une invitation à franchir le seuil de l'ordinaire pour retrouver la communication avec notre Etre intérieur - cette part lumineuse et incorruptible qui sommeille en vous. A travers des réflexions profondes, des analogies puissantes et des clés pratiques, Alain Boudet nous guide vers une compréhension élargie de notre existence : Pourquoi la séparation d'avec notre nature divine est-elle nécessaire à notre évolution ? Comment nos émotions et nos pensées façonnent-elles notre réalité ? Quels outils simples peuvent nous aider à nous reconnecter à notre Soi et à vivre dans la joie ? Ce livre n'est pas un traité abstrait ni un dogme : c'est un compagnon de route, un pont entre science, spiritualité et expérience vécue. Il vous propose un chemin concret vers la paix intérieure, la liberté et la réalisation de votre essence.