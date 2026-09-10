Les Mythes de Napoléon

" Que de choses fausses dites sur Napoléon ! " (Stendhal) On croit tout connaître sur l'empereur des Français, mais il reste en réalité beaucoup à apprendre. C'est là tout le paradoxe que constitue Napoléon Bonaparte, l'un des personnages les plus célèbres au monde, mais toujours entouré d'un halo fabriqué par les souvenirs des vétérans, la démesure des peintres et la plume des grands auteurs romantiques ou de ses contempteurs modernes. Tantôt idéalisée, conspuée, souvent caricaturée, la destinée de celui qui assit sa domination sur l'Europe entière au tournant du XIXème siècle s'est pourtant trouvée, au cours des dernières décennies, éclairée d'un jour nouveau par les avancées historiographiques. C'est ainsi que l'ouvrage explore à frais nouveaux les questions fondamentales qui sont autant d'accusations portées à l'encontre du conquérant de l'Italie et de l'Egypte devenu premier Consul et Empereur, permettant de saisir non seulement le parcours et la psyché de Bonaparte, mais également l'évolution d'une société française en proie à d'incessants bouleversements : a-t-il voulu construire l'Europe ? quel regard les Français portaient-ils sur sa légitimité ? quel rôle les femmes jouaient-elles dans les rouages de l'Empire ? quelle place la religion occupait-elle ? Napoléon était-il raciste et favorable à l'esclavage ? A-t-il fait tuer un million d'hommes ? A-t-il été assassiné à Sainte-Hélène ? Réunissant les meilleurs historiens du Consulat et de l'Empire, cet ouvrage novateur vise à offrir la synthèse la plus complète, sans idéalisation et à la lumière des sources originales et des recherches les plus récentes. Un portrait sans concession de l'homme et de son règne qui balaie nombre d'idées reçues.