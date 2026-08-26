100 romans culte à (re)découvrir ! Du classique incontournable à la pépite parfois oubliée, de l'oeuvre immortalisée sur grand écran au monde clos qui crée un sentiment d'appartenance, Sarah Sauquet vous propose de (re)découvrir 100 romans culte qui ont laissé des empreintes indélébiles chez des générations de lecteurs. Objet Littéraire Identifié, le roman culte suscite ferveur et adoration, mais aussi suspicion et interrogations chez celles et ceux qui voudraient se poser en arbitres des élégances entre littérature académique et monuments de la culture populaire. A être tant aimée, l'oeuvre culte ne serait-elle pas mauvaise ? A travers une sélection variée, internationale et forcément subjective, Sarah Sauquet tente d'analyser les invariants du roman culte. Celui-ci fixe des repères affectifs, culturels et chronologiques, crée les souvenirs d'une vie, fait les succès de librairie, et donne naissance à de vrais phénomènes de société. Parce qu'il aide à transmettre le plaisir de lire de génération de génération, il est le flambeau grâce auquel la lecture ne s'éteint pas. Plus encore, il provoque ce ravissement grâce auquel l'écriture fait sens. Chacun de ces 100 romans étant associé à un autre roman, maints parcours sont possibles dans ce livre labyrinthique qui nous rappelle que si le succès d'une oeuvre tient du miracle et du mystère, à celles et ceux qui lisent, les dieux offrent la vénération en partage.