Alice au-delà des étoiles Tome 2

Alice Asahida est une jeune collégienne très élégante et populaire, mais qui manie mal le japonais et peine à suivre les cours. Suite à sa rencontre avec le jeune génie solitaire Inuboshi, elle participe à un examen de sélection des astronautes sous forme d'atelier pour collégiens. Mais, si Alice est quelque peu terrorisée à l'idée d'affronter des candidats tous très brillants, elle prend peu à peu confiance en elle et laisse son talent s'exprimer grâce au projet secret concocté par Inuboshi... Réussira-t-elle à franchir la première étape de la sélection pour poursuivre en phase finale ? !