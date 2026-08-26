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Alice au-delà des étoiles Tome 2

Kiko Urino

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Alice Asahida est une jeune collégienne très élégante et populaire, mais qui manie mal le japonais et peine à suivre les cours. Suite à sa rencontre avec le jeune génie solitaire Inuboshi, elle participe à un examen de sélection des astronautes sous forme d'atelier pour collégiens. Mais, si Alice est quelque peu terrorisée à l'idée d'affronter des candidats tous très brillants, elle prend peu à peu confiance en elle et laisse son talent s'exprimer grâce au projet secret concocté par Inuboshi... Réussira-t-elle à franchir la première étape de la sélection pour poursuivre en phase finale ? !

Par Kiko Urino
Chez Glénat

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Auteur

Kiko Urino

Editeur

Glénat

Genre

Seinen/Homme

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Alice au-delà des étoiles Tome 2

Kiko Urino trad. Djamel Rabahi

Paru le 26/08/2026

192 pages

Glénat

7,90 €

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Scannez le code barre 9782344075715
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