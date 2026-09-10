La Fourmi et la Cigale

Françoise Sagan revisite la célèbre fable de La Fontaine. Illustré par Sacha Floch Poliakoff. Née en 1935 à Cajarc, dans le Lot, Françoise Sagan grandit à Paris. Après un baccalauréat obtenu de justesse, elle s'inscrit à la Sorbonne. Durant l'été 1953, elle écrit Bonjour tristesse . Le roman obtient le prix des Critiques et connaît un succès fulgurant qui la propulse dans le Tout-Paris littéraire et artistique. En 1956, son deuxième roman, Un certain sourire , confirme sa présence d'écrivain. On lui reproche un style de vie scandaleux (alcool, fête, casinos, voitures de sport) qui ne la quittera plus. En 1957, elle est victime d'un grave accident de voiture. Soignée au Palfium 875, elle restera de longues années dépendantes à des substances narcotiques. Elle a publié une vingtaine de romans, des recueils de nouvelles, une dizaine de pièces de théâtre dont Un château en Suède , a coécrit des scénarii. Dans ce pastiche de La Fontaine, elle moque l'avidité et la cupidité en faveur de la munificence et de la frivolité. Née en 1996, artiste peintre et illustratrice formée aux Beaux-Arts de Paris, collaboratrice régulière de la presse et de grandes maisons, Sacha Floch Poliakoff propose ici une lecture de la fable inspirée des grands dessinateurs humoristes anglo-saxons. On y découvre une cigale bohème évoquant sans détour Françoise Sagan.