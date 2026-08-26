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#Imaginaire

Hysteria

Elizabeth Holleville

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Secret de famille : une enquête aux racines du mal Après une rupture douloureuse, Garance, trentenaire et réalisatrice de films d'horreur, quitte Paris pour se réfugier dans le manoir décrépit de ses grands-parents, qu'elle n'a pas revus depuis l'enfance. Entourée de silence et d'objets figés dans le temps, elle sent renaître une inquiétante mémoire familiale, nourrie de rituels obscurs et d'un héritage maternel étouffant. Mais les ombres du manoir semblent vouloir autre chose d'elle. Entre rêves déments et rituels étrangement familiers, elle sent les murs se refermer, comme si un autre monde, plus ancien, plus profond, cherchait à percer la surface. Ce que sa famille vénère depuis des générations n'est peut-être pas humain... et Garance pourrait bien être la clef d'un héritage indicible. Après le thriller éco-fantastique Immonde ! , Elizabeth Holleville revient avec un récit empreint d'épouvante où se mêlent engagement personnel et réflexion féministe. "On tolère les femmes sans enfants, on ne les accepte pas réellement". disait la sociologue Charlotte Debest. Forte de ce constat, l'autrice s'empare d'une question de Société et nous entraîne dans une enquête à la frontière du surnaturel pour un album horrifique au dessin inspirant qui rappelle le cinéma d'horreur des années 1970. Avec un scénario imparable et angoissant, l'autrice traite d'un sujet fort et nous fait réfléchir aussi bien sur l'emprise familiale virant à l'aliénation, que sur nos choix, notre liberté et le corps des femmes.

Par Elizabeth Holleville
Chez Glénat

|

Auteur

Elizabeth Holleville

Editeur

Glénat

Genre

Fantastique

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Hysteria

Elizabeth Holleville

Paru le 26/08/2026

256 pages

Glénat

25,00 €

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