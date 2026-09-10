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L'Eglise à tâtons

Samuel Dolbeau

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Comment la Communauté de l'Emmanuel, née au début des années 1970 d'un simple groupe de prière, est-elle devenue l'un des acteurs majeurs du catholicisme contemporain ? Pourquoi a-t-elle connu un développement si vigoureux quand tant d'autres mouvements et congrégations affrontaient le déclin ? S'appuyant sur une vaste enquête de terrain, des archives inédites et de nombreux entretiens, Samuel Dolbeau retrace pour la première fois l'histoire de cette communauté depuis son origine. Il montre comment l'Emmanuel a trouvé sa place dans le catholicisme français et s'est progressivement institutionnalisé. Il révèle surtout pourquoi cette trajectoire singulière constitue un observatoire privilégié des transformations de l'Eglise depuis le concile Vatican II. A travers cette histoire s'éclairent les nouvelles formes d'engagement, la recomposition des paroisses, les rapports avec les évêques et Rome, la place des laïcs, l'essor des communautés nouvelles : autant de mutations qui ont profondément remodelé la vie de l'Eglise en France. Une enquête exemplaire qui fait de l'histoire d'une communauté le révélateur d'une époque. Membre de l'Ecole française de Rome, Samuel Dolbeau est docteur en sociologie (EHESS) et en sciences des religions (UCLouvain). Ses travaux portent sur les logiques de régulation et l'institutionnalisation à l'oeuvre au sein du catholicisme contemporain, spécialement dans les communautés nouvelles.

Par Samuel Dolbeau
Chez Cerf

|

Auteur

Samuel Dolbeau

Editeur

Cerf

Genre

Vie de l'Eglise

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L'Eglise à tâtons

Samuel Dolbeau

Paru le 10/09/2026

400 pages

Cerf

29,90 €

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