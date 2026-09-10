Secret défense Face à l'interconnexion croissante du monde, à l'augmentation constante des cyberattaques et à la multiplication des conflits entre les Etats, le renseignement navigue entre information et surveillance. Regroupant une grande diversité d'activités et de services, il recherche et analyse des informations pour mieux prévenir les conflits, anticiper les risques de tout ordre et se protéger des puissances hostiles. Sébastien-Yves Laurent dresse un état des lieux du renseignement en France et à l'étranger. Il parcourt son passé, marqué dès les origines par le rôle majeur des technologies de l'information, aborde les modalités - et les obstacles - du processus du renseignement, analyse l'usage qui est fait des connaissances recueillies et s'interroge sur leur utilisation, parfois, à des fins politiques.