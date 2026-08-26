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#Roman étranger

Autobiographie de mon corps

Lize Spit

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A l'annonce de la maladie incurable de sa mère, Lize Spit entreprend un dernier rapprochement. Jamais trouver les mots n'aura été aussi difficile, jamais trouver les mots n'aura été aussi nécessaire. Autobiographie de mon corps est une mise à nu d'une honnêteté brutale et bouleversante : celle d'une fille qui cherche à comprendre non seulement la relation complexe qui la lie à sa mère, mais aussi le rapport troublé qu'elle entretient avec son propre corps. Ce qui pourrait n'être qu'un récit intimiste devient une quête exploratoire à la portée universelle : celle de notre rapport aux parents, de l'empreinte de leurs failles et des dynamiques familiales dans notre construction. Un récit qui redéfinit le genre autobiographique en le poussant vers une vérité brute et sans concession.

Par Lize Spit
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Lize Spit

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature néerlandaise

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Autobiographie de mon corps

Lize Spit trad. Emmanuelle Tardif

Paru le 26/08/2026

320 pages

Actes Sud Editions

23,00 €

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Scannez le code barre 9782330224851
9782330224851
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