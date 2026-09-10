Des grandes scènes animées à manipuler pour tout savoir sur la montagne ! Partir à la découverte des animaux qui peuplent la montagne, jouer à observer les beautés de la nature et découvrir mille activités comme la randonnée, le kayak, l'escalade ou le ski... grâce à la manipulation des animations ! - 1 grand pop-up montagnes pour découvrir comment elles se forment - 1 dépliant pour bien se comporter en randonnée et une roue pour faire défiler les animaux- Kidi jeu, 2 Kidi vrai ou faux : On peut prévoir la météo avec une pomme de pin. / Il y a une montagne sur Mars. / Un volcan hawaïen est en éruption depuis plus de 30 ans.