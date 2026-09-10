La Bataille de Kinmen

Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclame la création de la République populaire de Chine. Sa priorité ? Rattacher Taiwan, dont il se sent amputé, à ce nouvel Etat. L'Armée populaire de libération, avec l'appui relatif de Staline, prépare une offensive pour unifier le pays et conquérir l'île, où se sont réfugiés les nationalistes de Chiang Kai-shek. Ce sera dans un petit archipel du détroit de Formose, Kinmen, que communistes et nationalistes se livreront, du 25 au 27 octobre 1949, des combats acharnés. Tournant dans la guerre civile, ils se soldent par la plus grande déroute militaire de Mao et la première victoire de la République de Chine, dont le gouvernement s'est depuis maintenu à Taiwan. C'est à cette courte mais non moins décisive bataille de Kinmen que Stéphane Malsagne consacre ici une étude fouillée qui vient tout à la fois combler les lacunes de l'historiographie actuelle et raconter l'émergence et la résistance d'un peuple qui se bat toujours pour sa paix et sa liberté.