Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

La virtuose

Harriet Constable

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Venise, 1704. Dans cette ville splendide, la misère n'est pas loin. Chaque jour, des fillettes sont abandonnées devant l'Ospedale della Pietà, institution célèbre pour son engagement musical. Anna Maria, l'une d'elles, s'est juré de devenir l'une des plus grandes compositrices de son temps. Le maestro remarque rapidement son inestimable talent et obtient des soeurs de lui donner des cours particuliers. Mais, dans ce monde où les hommes ont tous les pouvoirs, acceptera-t-il de laisser la jeune virtuose prendre la lumière ? Inspiré de la relation entre la véritable Anna Maria et Antonio Vivaldi, ce roman explore l'irrépressible passion d'une musicienne de génie qui a contribué à l'oeuvre du célèbre compositeur et dont le nom a été effacé par l'histoire. Ce livre fait résonner la musique, non seulement celle qui émane des instruments, mais aussi celle de la vie et de ses mille symphonies quotidiennes. Madame Figaro. Un premier ouvrage riche et sensoriel, où la musique devient couleur, puissance et émancipation. Biba. Traduit de l'anglais par Cécile Arnaud. Prix littéraire des musiciens 2025, catégorie roman.

Par Harriet Constable
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Harriet Constable

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

XVIIIe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La virtuose par Harriet Constable

Commenter ce livre

 

La virtuose

Harriet Constable

Paru le 26/08/2026

456 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253912408
9782253912408
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.