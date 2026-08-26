La virtuose

Venise, 1704. Dans cette ville splendide, la misère n'est pas loin. Chaque jour, des fillettes sont abandonnées devant l'Ospedale della Pietà, institution célèbre pour son engagement musical. Anna Maria, l'une d'elles, s'est juré de devenir l'une des plus grandes compositrices de son temps. Le maestro remarque rapidement son inestimable talent et obtient des soeurs de lui donner des cours particuliers. Mais, dans ce monde où les hommes ont tous les pouvoirs, acceptera-t-il de laisser la jeune virtuose prendre la lumière ? Inspiré de la relation entre la véritable Anna Maria et Antonio Vivaldi, ce roman explore l'irrépressible passion d'une musicienne de génie qui a contribué à l'oeuvre du célèbre compositeur et dont le nom a été effacé par l'histoire. Ce livre fait résonner la musique, non seulement celle qui émane des instruments, mais aussi celle de la vie et de ses mille symphonies quotidiennes. Madame Figaro. Un premier ouvrage riche et sensoriel, où la musique devient couleur, puissance et émancipation. Biba. Traduit de l'anglais par Cécile Arnaud. Prix littéraire des musiciens 2025, catégorie roman.