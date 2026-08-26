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A l'ombre des choses

Anatole Edouard Nicolo

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"J'étais une ombre. Et je la maudissais. Je voulais que le soleil me frappe au visage, éclaire ma vie ordinaire de tous ses rayons". Anatole et G. grandissent dans une ville moyenne. Issus d'une famille d'artistes, ils sont élevés dans le bruit, les mélodies et les rires. Tout bascule lorsque leurs parents divorcent. Ballotés entre un foyer social avec leur mère et le "squat de luxe" avec leur père, les deux frères voient leur innocence s'évaporer peu à peu. Malgré tout, le lien qui les unit demeure. Un premier roman autobiographique d'une rare poésie. Marie Jouvin, Lire magazine.

Par Anatole Edouard Nicolo
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Anatole Edouard Nicolo

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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A l'ombre des choses

Anatole Edouard Nicolo

Paru le 26/08/2026

160 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

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Scannez le code barre 9782253909743
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