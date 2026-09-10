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Le marteau de Thor

Stéphane Przybylski

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Fin 1939. Heinrich Himmler ne peut tolérer le cuisant échec qu'il vient de subir : l'arme découverte dans la vallée du Nahr al-Zab-al-Saghir serait, au moins en partie, tombée entre les mains des Anglais. Il se doit de rassembler au plus vite ses éléments épars. Et aussi de retrouver Friedrich Saxhäuser, son agent disparu, qui représente un enjeu presque aussi essentiel dans le conflit naissant. Alors que la Wehrmacht écrase la Pologne et que les Einsatzgruppen déchaînent l'enfer dans les rues de Varsovie, l'Allemagne hitlérienne s'apprête donc à abattre le Marteau de Thor sur l'Angleterre. Mais les Américains veillent, ainsi que Saxhäuser et ses nouveaux alliés...

Par Stéphane Przybylski
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Stéphane Przybylski

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Fantastique

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Le marteau de Thor

Stéphane Przybylski

Paru le 10/09/2026

592 pages

Editions Gallimard

10,50 €

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