Editorial : Olivia Gesbert, Lisez le monde avec ceux qui l'écrivent ! La fiction : László Krasznahorkai, Un ange est passé Les voix du roman : Olivia Gesbert, Céline Minard, Et si la fin n'était qu'un début (Entretien) Jakuta Alikavazovic - Jean-Baptiste Del Amo, Mariana Enríquez, La part de nuit de nos imaginaires (Entretien) L'apocalypse n'est plus une fiction : Phoebe Hadjimarkos Clarke, Le temps est proche Jean-Paul Engélibert, En attendant l'apocalypse Charif Majdalani, Post-exotisme, le chant de ceux qui ont survécu Paloma Hermina Hidalgo, La Bête douce Wendy Delorme, La fin du monde avait un visage Thomas Snégaroff, Frump, dans les ténèbres Paul Gasnier, Vladimir Soloviev, le rossignol des carnages Hervé Le Tellier, 99 notes préparatoires à la future destruction de Lisbonne Etat général : Johann Chapoutot, Le pire n'est jamais sûr Ouvertures : Jakuta Alikavazovic, Tentative d'extraction de la pierre de folie David Lescot, Encore la fin du monde Noham Selcer, L'Apocalypse selon Leandro Bassano