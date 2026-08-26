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Le Lac de la création

Rachel Kushner

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Sadie Smith, ex-agente du FBI, est envoyée par ses mystérieux employeurs dans une communauté d'éco-activistes radicaux au sein d'un village français entouré de grottes millénaires. Elle doit inciter les militants du Moulin à franchir la ligne rouge qui permettra une descente de police. Une mission qui ne paraît pas insurmontable, surtout pour elle... mais les exigences de ses commanditaires se révèlent illimitées. Rattrapée par son passé, envoûtée par les écrits de Bruno Lacombe, mentor charismatique de la communauté qui a rejeté le monde moderne, elle risque de voir son piège se retourner contre elle. Une oeuvre virtuose, qui aborde avec finesse des questions contemporaines et ouvre de larges perspectives philosophiques, morales, mais aussi poétiques. Oriane Jeancourt-Galignani, Transfuge. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle et Philippe Aronson.

Par Rachel Kushner
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Rachel Kushner

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Le Lac de la création

Rachel Kushner

Paru le 26/08/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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