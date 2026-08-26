Les sangs bleus

Un déjeuner de famille, à Prague, un jour de soleil d'hiver givré. D'un côté, un frère et une soeur, jeunes adultes, et leur mère qui les a suppliés d'honorer ce voyage chez ses parents, loin de Paris et de leurs vies, pour acclamer leur oncle nommé au gouvernement. Leur père, auvergnat et artiste, est mort quelques mois plus tôt. Sa belle-famille l'a toujours rejeté parce qu'il n'avait pas leur sang bleu. De l'autre, la famille aristocratique : un grand-père fier de lui, une grand-mère rigide et glaciale, un oncle ivre de son pouvoir. Unité de temps, une après-midi ; de lieu, la demeure traversée par les domestiques et les cris d'un homme enfermé au sous-sol ; d'action ; un repas qui donnera raison à l'adage d'après lequel la vengeance est un plat qui se mange froid. Le déjeuner nous est rapporté par deux voix en alternance. Celle de la soeur qui commente pour elle les remarques assassines de sa grand-mère, les cris de l'homme enfermé à la cave (le second frère de sa mère, malade mental maintenu sous camisole chimique), et l'arrivée de son oncle, qui l'a violée des années plus tôt. Celle du frère qui se souvient des humiliations qu'a subies leur père, et qui, pour le venger, se met à voler des objets autour de lui : un peu de vaisselle, un tableau, un couteau... L'horloge tourne et peu à peu le réel se déforme : la soeur voit des jeunes filles rôder autour de la bâtisse et entend leurs récits (histoires de bûchés et de chasse aux jeunes filles) ; la rage du frère enfle ; des coups de feu suivent les cris. Dans ce texte court et brutal, porté par une langue de cristal fine et tranchante, Sara Bourre explore les silences des familles et fait monter la tension jusqu'à faire éclater le vernis des convenances. Bientôt la neige du parc sera tâchée de sang. Un deuxième roman éblouissant, comme un soleil givré.