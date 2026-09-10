A la maison

Un livre sonore tactile pour découvrir tous les bruits de la maison. Du réveil qui sonne le matin à la machine à laver qui tourne, en passant par la tondeuse dans le jardin, tous les sons d'une journée bien remplie à la maison prennent vie dans ce livre joliment illustré. Avec dix puces sonores , des découpes , d'adorables personnages animaux et de nombreux détails à observer ensemble, les bruits du quotidien permettent d'explorer un univers familier et rassurant. - 10 sons du quotidien à découvrir : appuie sur les puces sonores pour écouter le bruit de la machine à laver, de la sonnette, du réveil, de la chasse d'eau, et bien plus encore ! - Pensé pour les tout-petits dès 1 an : pages épaisses, coins arrondis et puces faciles à activer - Un livre tactile pour éveiller bébé : découpes à suivre du doigt, petits trous et reliefs à explorer pour stimuler la motricité fine - Stimule la curiosité : illustrations riches en détails à observer et commenter avec l'enfant - Idéal pour un moment de partage parent-enfant tout en favorisant l'éveil auditif, visuel et tactile. - Dans la même collection : Les bruits de la ferme, les bruits de la forêt, Les bruits du zoo, Mes animaux préférés, Au bord de la mer, Les animaux sauvages, Les bruits du jardin, Les véhicules ... et bien d'autres à découvrir ! Dès 1 an