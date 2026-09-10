Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

A la maison

Sam Taplin, Federica Lossa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre sonore tactile pour découvrir tous les bruits de la maison. Du réveil qui sonne le matin à la machine à laver qui tourne, en passant par la tondeuse dans le jardin, tous les sons d'une journée bien remplie à la maison prennent vie dans ce livre joliment illustré. Avec dix puces sonores , des découpes , d'adorables personnages animaux et de nombreux détails à observer ensemble, les bruits du quotidien permettent d'explorer un univers familier et rassurant. - 10 sons du quotidien à découvrir : appuie sur les puces sonores pour écouter le bruit de la machine à laver, de la sonnette, du réveil, de la chasse d'eau, et bien plus encore ! - Pensé pour les tout-petits dès 1 an : pages épaisses, coins arrondis et puces faciles à activer - Un livre tactile pour éveiller bébé : découpes à suivre du doigt, petits trous et reliefs à explorer pour stimuler la motricité fine - Stimule la curiosité : illustrations riches en détails à observer et commenter avec l'enfant - Idéal pour un moment de partage parent-enfant tout en favorisant l'éveil auditif, visuel et tactile. - Dans la même collection : Les bruits de la ferme, les bruits de la forêt, Les bruits du zoo, Mes animaux préférés, Au bord de la mer, Les animaux sauvages, Les bruits du jardin, Les véhicules ... et bien d'autres à découvrir ! Dès 1 an

Par Sam Taplin, Federica Lossa
Chez Usborne

|

Auteur

Sam Taplin, Federica Lossa

Editeur

Usborne

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A la maison par Sam Taplin, Federica Lossa

Commenter ce livre

 

A la maison

Sam Taplin, Federica Lossa

Paru le 10/09/2026

10 pages

Usborne

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781836068921
9781836068921
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.